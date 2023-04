DeSantis Targets 'Cultural Marxism,' Vows 'War On Woke' At Liberty University Authored by Terri Wu via The Epoch Times (emphasis ours), Florida Gov. Ron DeSantis speaks at Liberty University in Lynchburg, Va., on Apr. 14, 2023. (Courtesy of Liberty University) LYNCHBURG, Va.—Fresh off signing a…



#terriwu #epochtimes #florida #rondesantis #libertyuniversity #lynchburg #christian #jerryprevo #jonathanfalwell #giulianicole