Президент России Владимир Путин планирует атаковать Великобританию в рамках подготовки к Третьей мировой войне. Об этом заявил член парламентского комитета по иностранным делам Боб Сили. Он подчеркнул, что некие корабли-шпионы уже зафиксировали расположение ветряных электростанций и ключевых кабелей у британского побережья. По мнению Сили, Россия планирует вывести из строя объекты критической инфраструктуры Европы и Соединённого Королевства в случае полномасштабного столкновения с Западом. "Отрезвляющая правда состоит в том, что наши потенциальные противники, Россия на Западе и Китай на Востоке, готовятся к более широкому конфликту", — подчеркнул он в материале для The Telegraph.