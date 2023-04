Dark Brandon, as memed across the internet. | Collage by Vox featuring Yang Quan and tweets from @redwoodk8, @josecanyousee_, @SundaeDivine, @tobinjstone. How “Let’s Go Brandon” and “Dark MAGA” combined to celebrate Joe Biden’s policy wins. At first, the rise of “Dark Brandon,” President Biden’s…



#darkbrandon #vox #yangquan #letsgobrandon #joebidens #democrats #brandon #eugenedaniels #fuckjoebiden #josecanyousee