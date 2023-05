[1/2] Investors and guests arrive for the Berkshire Hathaway annual shareholders' meeting in Omaha, Nebraska, U.S. May 6, 2023. REUTERS/Rachel Mummey OMAHA, Nebraska, May 6 (Reuters) - Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) posted a $35.5 billion first-quarter profit on Saturday,…



#omaha #nebraska #rachelmummey #warrenbuffett #berkshirehathawayinc #appleinc #geico #chevroncorp #berkshire #bnsf