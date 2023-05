Julia Louis-Dreyfus in Seinfeld as Elaine Benes, a canonical baddie. | J. Delvalle/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images The unconventional, revolutionary hotness of Elaine. For one reason (Netflix) or another (Netflix), I found myself re-watching Seinfeld over the last couple of weeks,…



#julialouisdreyfus #seinfeld #elainebenes #jdelvalle #netflix #secretcode #georgecostanza #jasonalexander #leegarlington #rosieodonnell