Survivor remains a mainstay on CBS and is returning to the BBC this year, and now distributor Banijay Rights has struck a deal to send the adventure reality format back into Argentina. Paramount-owned local network Telefe will produce a new version entitled Survivor, Expedición Robinson. The order…



#banijayrights #argentina #paramount #survivor #expediciónrobinson #guillermopendino #charlieparsons #banijayowned #latinamerica #colombia