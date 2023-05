Edge Wallet integrates stablecoins on the XRP Ledger (XRPL), allowing users to hold XRP Ledger stablecoins in their accounts. In a recent development for crypto enthusiasts, Edge Wallet, a popular digital wallet provider, has announced the integration of stablecoins on the XRP Ledger. This move…



#xrpledgerxrpl #xrpledger #edgewallet #xrp #xrplstablecoins #tapaddwallet #create #addedit #usdbs #usdgh