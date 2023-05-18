The War Zone: ВС РФ сорвали планы контрнаступления Киева, ударив по базе в Хмельницком

Огромный огненный шар, появившийся в небе после сильнейшего взрыва в Хмельницком, скорее всего, стал результатом взрыва на украинской военной базе, на которой находилось самое современное западное вооружение, переданное Западом Киеву для контрнаступления. Об этом написал журналист Тайлер Роговей в статье для The War Zone. Журналист подчеркнул, что склада с западным вооружением после удара ВС РФ теперь просто не существует.