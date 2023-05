[1/4] "Star Wars" Stormtroopers stand guard inside the atrium of the Halcyon starcruiser at Walt Disney World in Orlando, Florida, U.S., February 24, 2022. Picture taken February 24, 2022. REUTERS/Lisa... Read more LOS ANGELES, May 18 (Reuters) - Walt Disney Co (DIS.N) will shutter its immersive…



#halcyon #waltdisneyworld #orlando #florida #waltdisneyco #disney #disneychiefexecutive #bobiger #disneyworld #rondesantis