[1/4] OpenAI CEO Sam Altman meets with French President Emmanuel Macron (not pictured) at the Elysee Palace in Paris, France, 23 May 2023. President Macron meets Altman, ChatGP creator, to discuss Artificial intelligence issues. YOAN VALAT /Pool via REUTERS/File Photo LONDON/STOCKHOLM, May 25…



#samaltman #emmanuelmacron #elyseepalace #altman #reutersfilephoto #stockholm #openai #spain #poland #aiact