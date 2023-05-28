Türkiye Ruslar: Русские туристы готовы подавить турецкий Майдан

Российские туристы готовы помочь полиции Турции в подавлении "Майдана", если он случится после выборов президента страны — об этом сообщает стамбульский проект "Первый турецкий". Опрошенные изданием Türkiye Ruslar российские туристы заявили, что уже списались с другими отдыхающими в телеграм- и WhatsApp-чатах и договорились скоординироваться в случае "бархатной революции". По их словам, мужчины готовы "показать этим налаченным чаепилам русскую мощь".