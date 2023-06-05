Полиция США не обнаружила выживших после крушения бизнес-джета Cessna Citation

Сотрудники полиции американского штата Вирджиния не обнаружили на месте падения бизнес-джета Cessna Citation выживших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее самолет нарушил воздушное пространство города Вашингтон. Для перехвата бизнес-джета были подняты боевые истребители. Экипаж самолета не реагировал на попытки установить с ним связь, а позднее он разбился, врезавшись в гористую местность на западе штата.