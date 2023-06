Cyberpunk 2077’s first — and only — campaign expansion, Phantom Liberty, will launch on Sept. 26. CD Projekt — and special guest star Keanu Reeves — announced the date at Sunday’s Xbox Showcase. The long-awaited expansion for the 2020 role-playing game returns Reeves’ character, Johnny Silverhand,…



#phantomliberty #keanureeves #xboxshowcase #reeves #johnnysilverhand #idriselba #nightcity #nusa #dogtown #projekt