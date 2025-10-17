Another blackout in Ukraine: Russia fires over 300 drones, 37 missiles; disrupts power in 8 regions
Russia unleashed a massive drone and missile assault, crippling Ukraine's power grid and plunging millions into darkness as winter looms. President Zelenskyy, en route to meet US President Trump, seeks advanced air defense and long-range missiles. Meanwhile, Ukraine targets Russian oil refineries, while a new aviation partnership with a US firm aims to bolster its defense industry.Full Article