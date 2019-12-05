Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Online enrollment begins for KCPS signature schools

Video Credit: 41 Action News - Duration: 02:09s - Published < > Embed
Online enrollment begins for KCPS signature schools

Online enrollment begins for KCPS signature schools

Online enrollment for Kansas City Public Schools' signature schools began Thursday.

The district moved to online enrollment from paper a few years ago to make the process more "equitable" and "efficient for our families."
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Online enrollment begins for KCPS signature schools

TODAY -- PARENTS IN THEKANSAS CITY PUBLICSCHOOL DISTRICT WILLBEGIN THINKING ABOUTNEXT SCHOOL YEAR.ONLINE ENROLLMENT FORTHE DISTRICT'SSIGNATURE SCHOOLSBEGINS IN ABOUT 25MINUTES.41 ACTION NEWSREPORTER RAE DANIEL ISLIVE AT THE BOARD OFEDUCATION WITH HOWYOU CAN APPLY.THIRD YEAR WITH THEENROLLMENT PROCESSHAVE YOU SEEN IT GROW?ONCE PARENTS ENROLLTHEN WHAT HAPPENWHAT ARE THE NEXTSTEPS?RAE LIDISCUSS WHEN THEOFFICE WILL BE OPEN TOASSISTTHANKS, RAE.PARENTS CAN LEARNMORE ABOUT SCHOOLS INTHE DISTRICT SIMPLY BYJOINING A TOUR.THE DISTRICT WILL HOSTIT'S NEXT SCHOOL TOURON DECEMBER 17TH.PARENTS WILL VISIT ONESIGNATURE SCHOOL ANDTHREE NEIGHBORHOODSCHOOLS.YOU CAN SIGN UP ONLINE.WE'VE PROVIDED THATLINK IN THE WEBLINKSSECTION




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.