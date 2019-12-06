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Evacuated Hollister nursing home already undergoing disaster cleanup

Video Credit: KSBW - Duration: 00:49s - Published < > Embed
Evacuated Hollister nursing home already undergoing disaster cleanupThe residents were taken to nearby facilities as the building started to flood
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Evacuated Hollister nursing home already undergoing disaster cleanup

IN BACKUP TO HELPEVACUATE DOZENS OFPATIENTS AFTER THEIRFACILITY FLOODEDDURING YESTERDAYSSTORM.FIREFIRGHTERS FROMSANTA CRUZ....SANTA CLARA, AND SANBENITO COUNTIESHELPED MOVE 42PATIENTS TO HAZELHAWKINS HOSPITALACROSS THE STREET.THE NURSINGFACILITY WILL REMAINCLOSED FOR DISASTERCLEAUP."DISASTER CLEANUP SPECIALTYTEAM IN THERE.THE FACILITYHAS BEEN TURNED OVER TOTHEM, ALONG WITH OSHPODAND THEY ARE DOINGENVIRONMENTAL TESTING ATTHIS POINT AND TIME.CLEANUP CREW ARETHE ONLY PEOPLE BEINGLET INSIDE.THEY DON'T HAVE ANESTIMATE ON WHEN THEYCAN RETURN.




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