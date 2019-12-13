Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Green Light Law takes effect on December 16th. Are county clerks ready?

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:23s - Published < > Embed
Green Light Law takes effect on December 16th. Are county clerks ready?

Green Light Law takes effect on December 16th. Are county clerks ready?

New York State's controversial Green Light Law is scheduled to take effect on Saturday December 4th, but according to Erie County Clerk Michael Kearns, delays in getting supplies and software has delayed the implementation until Monday December 6th.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Green Light Law takes effect on December 16th. Are county clerks ready?

JEFF, ASHLEY--ALL NEW AT 11 --POTENTIAL D-M-VDELAYS WHEN ITCOMES TOIMPLEMENTING THESTATE'SCONTROVERSIAL NEW"GREEN LIGHT LAW."THIS LAW WILL ALLOWUNDOCUMENTEDWORKERS TO RECEIVEDRIVERS LICENSESIT WAS SUPPOSED TOTAKE EFFECT THISWEEKEND .

.

.

BUTDELAYS IN GETTINGSUPPLIES TO D-M-VOFFICES PUSHEDBACK THE LAUNCHUNTIL MONDAY.MEANTIME - SOMECOUNTY CLERKS ARESTILL PUTTING UPROAD-BLOCKS...HOPING TO BRING THISLAW TO ASCREECHING HALT.7 EYEWITNESSREPORTER ED REILLYEXPLAINS.THERE ARE 750,000PEOPLE THAT AREHERE ILLEGALLY INNYS.

IS THIS GOING TOBE THE COMING OUTPARTY?

ARE THEYGOING TO BOMBARDALL OF OURTFACILITIES?

NO ONEKNOWSLEGAL EFFORTS AREUNDERWAY TO PUTTHE BRAKES ON NEWYORK'SCONTROVERSIALGREEN LIGHT LAW.NIAGARA COUNTYCLERK JOEJASTRZEMSKI WAS INSTATE SUPREMECOURT FOR A LAWSUITARGUING THAT GIVINGDRIVERS LICENSES TOUNDOCUMENTEDWORKERS WILL OPENDOOR TO VOTERFRAUD.THE CASE RETURNSTO COURT INJANUARY.WHY CAN'T THEY WAIT?WHY CAN'T THEYANSWER OURQUESTIONS?

WHYCAN'T THEY GIVE OURSTAFF THE PROPERTRAINING?PEOPLE APPLYING FORDRIVER'S LICENSESUSE A TOUCH SCREENTO CHOOSE WHETHERTHEY WISH TOREGISTER TO VOTE.THE PROBLEM IS .

.

.DMV WORKERS CAN'TSEE WHAT IS BEINGINPUT.NO CONTROL OVER ITAT ALL.

ALL WE DOKNOW IS ONCE THEYMAKE AN ENTRY, WEMOVE IT TO THE NEXTSCREENANOTHER PROBLEM ISLANGUAGEDMV'S MUST NOWVALIDATE DOCUMENTSWRITTEN INNUMEROUS FOREIGNLANGUAGES.THE STATE SENTTHESE DOCUMENTSCANNERS TO DMVOFFICES.FOREIGN DOCUMENTSARE SUPPOSED TO BEINSERTED SO ACOMPUTER CANVERIFY THEM.

.

.

BUTJASTRZEMSKI HASDOUBTS.WE KNOW THERE ARESO MANY , SO MANYFRAUDULENTDOCUMENTS OUT.THEY HAVE NOTADDRESSED ANY OFOUR CONCERNSERIE COUNTY CLERKMICHAEL KEARNS ISAPPEALING HISLAWSUIT TO STOP THEGREEN LIGHT LAW.SOME OF THE CLERKSHAVE NOT EVENGOTTEN THEIRMACHINES AND IT ISTHURSDAYSTATE OFFICIALSINSIST THE GREENLIGHT LAW WILL MAKEROADWAYS SAFERAND HELP THEAGRICULTURECOMMUNITY.BUT THE NIAGARACOUNTY CLERK ISNOW CONSIDERINGNOT PROCESSINGAPPLICATIONSBECAUSE OFVALIDATIONCONCERNS.WE'LL SEND THEM ONTO NYS RUN DMVOFFICES AND LET THEMDECIDEAND ERIE COUNTYCLERK MICKEYKEARNS IS TALKINGWITH LAWYERS ABOUTWHAT HIS STAFF WILLDO.IT IS A LITTLE SCARYWHEN YOU THINKABOUT WHAT WE AREFACINGLOCAL CLERKS ARENOW KEEPING A CLOSEEYE ON A COURTACTION FILED INRENSSELAER COUNTYTHAT SEEKS A COURTINJUNCTION TO STOPTHE IMPLEMENTATIONOF THE GREEN LIGHTLAW.

IN BUFFALO, EDREILLY 7 EWN




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Kearns: noncitizen registered to vote under Green Light Law [Video]Kearns: noncitizen registered to vote under Green Light Law

Kearns: noncitizen registered to vote under Green Light Law

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 01:45Published

23ABC News at 6 a.m. | Top Stories for December 19, 2019 [Video]23ABC News at 6 a.m. | Top Stories for December 19, 2019

If you ride the GET bus the schedule is changing for this upcoming holiday. Plus, a treat just in time for the holidays as law enforcement gets ready to deliver hundreds of Christmas baskets.

Credit: 23ABC News | Bakersfield     Duration: 11:04Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.