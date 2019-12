Comment éviter le «syndrome cardiaque des fêtes» 1 week ago < > Embed Video Credit: Wibbitz Top Stories - Duration: 00:57s - Published Comment éviter le «syndrome cardiaque des fêtes» Comment éviter le «syndrome cardiaque des Fêtes» Le terme, inventé en 1978, décrit l'afflux de patients aux urgences pendant les vacances souffrant de rythmes cardiaques irréguliers. La fibrillation auriculaire ressemble à un tremblement dans la poitrine et peut être accompagnée d'un manque de souffle et de fatigue. L'alcool semble être un facteur majeur contributif à ce problème , bien que les aliments salé, le stress et le manque de sommeil peuvent créer un cocktail explosif. La clé pour prévenir ce phénomène ? Cardiologist Dr. Kevin Campbell, via CNN Health 0

