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Dignity Memorial

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 04:29s - Published < > Embed
Dignity MemorialDignity Memorial
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Dignity Memorial

A PAINFUL PROCESS, BUT MAKINGYOUR FAMILY AWARE OF YOURWISHES*NO* CAN SAVE THEMFROM HAVING TO MAKE TOUGHCHOICES DURING AN ALREADYDIFFICULT TIME.

CREMATION ISBECOME MORE COMMON, AND HERETO TELL US MORE IS MIKECARPENTER, GENERAL MANAGER OF"LEMMON FUNERAL HOME".WELCOME.

1) THIS IS A SUBJECTNOT A LOT OF PEOPLE REALLYWANT TO THINK ABOUT, BUT WHYIS IT SO IMPORTANT THAT PEOPLEUNDERSTAND ALL THEIR OPTIONSWHEN PLANNING THEIR FINALARRANGEMENTS, INCLUDINGCREMATION?

2) WHAT SHOULDPEOPLE KEEP IN MIND WHECONSIDERING A CREMATIONMEMORIAL?

3) YOU CAN TAKE HOMEA LOVED ONES ASHES OR PURCHASCEMETARY SPACE FOR AN URN━ARE THERE OTHER OPTIONS AWELL?

4) YOU CAN PR━ PLAN FORA CREMATION MEMORIAL JUST LIYOU WOULD A TRADITIONALBURIAL?

MIKE, THANK YOU SOMUCH FOR BEING HERE.

YOU CAGET A FREE "IMAGINE BOOK" TOHELP PLAN YOUR FINALARRANGEMENTS AT "DIGNITYBALTIMORE ━C DOT COM"




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