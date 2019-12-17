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Boy Scouts deliver Christmas cheer

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:42s - Published < > Embed
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Boy Scouts deliver Christmas cheer

SOME MONDAYMOTIVATION TO GETYOU OUT THE DOORTHIS MORNING --THANKS TO A BUNCHOF 'GOODNEIGHBORS'--DELIVERING HOLIDAYCHEER IN ALLENTOWN.BOY SCOUTS FROMHAMBURG--HANDED OUT "WINTERBOOTS" TO THOSE INNEED AT FRIENDS OFNIGHT PEOPLETHIS IS A PART OFWESTON FERRO'S"EAGLE SCOUTPROJECT."HE SAYS HE HOPESMORE WESTERN NEWYORKERS CAN HELP"PITCH IN" FOR THEHOMELESS, TOO.YOU MIGHT BE JUSTONE PERSON BUT BYFORMINGCONNECTIONS WITHOTHER PEOPLE, OTHERGROUPS, YOU CANREALLY BRING PEOPLETOGETHER TOSUPPORT SOMETHINGBIGGER, DOSOMETHING BIGGERTHAN YOU ARE.

I JUSTTHINGS THINK THAT'SSOMETHING EVERYONESHOULD REALIZE THEYCAN DOTHE SCOUTSCOLLECTED GLOVES,HATS AND MORETHAN A HUNDR




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