Video: More messy driving conditions in store for evening commute

LOW VISIBILITY USUALLY MEANSMORE SNOW AND SLEET.THIS IS A MIXED AREA OF SLEETAND FREEZING RAIN.THAT IS YOUR RAIN AREA.A LITTLE MORE MOISTURE SOUTH ANDWEST WILL LIFT OVER US.AS WE GO THROUGH PAST 7:00TONIGHT, I EXPECT A FLIP BACK TOSNOW IN BOSTON WHERE RIGHT NOWTHERE IS RAIN AND SLEET.RESIDUAL MOISTURE COULD LINGERINTO TOMORROW MORNING.A CLOSER LOOK AT THE FLIP BACKTO LIGHT SNOW IN EASTERN MASSDEEPER INTO THE NIGHT.THIS IS THE WAY IT SHOULD STARTTOMORROW.THAT’S NO THREAT TOMORROW, THENBY EARLY THURSDAY, SINGLE DIGITSAND JEANS.WIND CHILLS BELOW ZERO.OVER THE NEXT SEVEN DAYS, LATESNOW SQUALLS AROUND THE REGION.WIND AND COLD WILL BE THE STORY.BARELY INTO THE 20’S FRIDAY.WE WILL GRADUALLY COME OUT OFTHIS OVER THE WEEKEND WITH AMODERATION IN TEMPERATURE.SATURDAY WILL FEEL BETTER ANDSUNDAY AND MONDAY