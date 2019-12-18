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Green Bay firefighters donate gifts to children patients at HSHS St. Vincent Children's Hospital

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 00:34s - Published < > Embed
Green Bay firefighters donate gifts to children patients at HSHS St. Vincent Children's Hospital

Green Bay firefighters donate gifts to children patients at HSHS St. Vincent Children's Hospital

Members of the Green Bay Metro Fire Department geared up Tuesday to spread some holiday cheer at HSHS St.

Vincent Children's Hospital.
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Green Bay firefighters donate gifts to children patients at HSHS St. Vincent Children's Hospital

Christmas."TODAY..

YOUNGPATIENTS..

AT "H-S-H-SSAINT VINCENTCHILDREN'SHOSPITAL"..

GOT ASPECIAL VISIT FROM"GREEN BAY METROFIREFIGHTERS."THEY DELIVEREDGIFTS TO SICKCHILDREN..

FORCEDTO SPEND THEHOLIDAYS..

AWAYFROM THE COMFORTSOF HOME.(12:02:49) "It's just such acool experience becausethey're just so overjoyedto see us and just to be apart of that is a gift itself."(12:02:58)"GREEN METROFIRE" PARTNEREDWITH "CENTRALCHURCH" IN "GREENBAY"..

TO COLLECTTHE GIFT DONATIONS..TO BRING SMILES TOTHE CHILDREN..

INTHE HOSPITAL.STILL A




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