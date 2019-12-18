Green Bay firefighters donate gifts to children patients at HSHS St. Vincent Children's Hospital

Christmas."TODAY..
YOUNGPATIENTS..
AT "H-S-H-SSAINT VINCENTCHILDREN'SHOSPITAL"..
GOT ASPECIAL VISIT FROM"GREEN BAY METROFIREFIGHTERS."THEY DELIVEREDGIFTS TO SICKCHILDREN..
FORCEDTO SPEND THEHOLIDAYS..
AWAYFROM THE COMFORTSOF HOME.(12:02:49) "It's just such acool experience becausethey're just so overjoyedto see us and just to be apart of that is a gift itself."(12:02:58)"GREEN METROFIRE" PARTNEREDWITH "CENTRALCHURCH" IN "GREENBAY"..
TO COLLECTTHE GIFT DONATIONS..TO BRING SMILES TOTHE CHILDREN..
INTHE HOSPITAL.STILL A