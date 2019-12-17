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Missing Jacksonville children found safe following AMBER Alert, FDLE says

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 08:19s - Published < > Embed
Missing Jacksonville children found safe following AMBER Alert, FDLE says

Missing Jacksonville children found safe following AMBER Alert, FDLE says

A pair of missing Jacksonville children who were at the center of an AMBER Alert have reportedly been found safe.

Multiple media outlets are reporting that 6-year-old Braxton Williams and 5-year-old Bri'ya Williams have been located more than 48 hours after they were reported missing.
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Missing Jacksonville children found safe following AMBER Alert, FDLE says

NOW OVER.6-YEAR-OLD BRAXTON WILLIAMSAND 5-YEAR- OLD BRI'YAWILLIAMS WERE FOUND AROUND 4THIS AFTERNOON!

TWO DAYS AFTERTHEY WENT MISSING FROM THEIRFRONT YARD.

INVESTIGATORS SAYTHEIR FATHER WAS IN THE YARDWITH THEM... BRIEFLY STEPPEDINSIDE AND RETURNED TO FINDTHEM GONE.

THE CHILDREN WEREFOUND IN A MOBILE HOME PARKSEVERAL STREETS AWAY FROMTHEIR OWN MOBILE HOME.

THECHILDREN HAVE BEEN TAKEN TOTHE HOSPITAL AS A PRECAUTION.rt1 rt2NOW TO OUR WEATHER AND ANINCREASE IN RAIN...AS A COFRONT MOVES INTO THENOW TO OUR WEATHER AND ANINCREASE IN RAIN...AS A COLDFRONT MOVES INTO THE AREA.TONIGHT...Mostly clou




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