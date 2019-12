ADAC Sportgala 2019 Motorsport-Stars in München geehrt 3 days ago < > Embed Video Credit: AutoMotoTV Deutschland - Duration: 02:37s - Published ADAC Sportgala 2019 Motorsport-Stars in München geehrt Glänzender Abschluss einer spannenden Motorsportsaison: Auf der ADAC Sportgala 2019 ehrte der Club in seiner Zentrale in München am Freitag die erfolgreichsten Motorsportler der Saison. Vor rund 400 geladenen Gästen aus Sport, Politik und Wirtschaft wurden Motocrosser Dennis Ullrich als ADAC Motorsportler des Jahres und Tourenwagen-Pilot Max Hesse als ADAC Junior Motorsportler des Jahres geehrt. Der ehemalige Autostadt-Geschäftsführer Otto Ferdinand Wachs wurde mit einem Ehrenpreis von ADAC Klassik ausgezeichnet. Die "Nacht der Sieger" endete mit einem Auftritt von Max Giesinger. 0

