Trump equates impeachment process to Salem Witch Trials

HAS THE HOUSE WITH ENOUGH VOTESTO IMPEACH PRESIDENT TRUMP LATERTODAY.RANDY: PRESIDENT TRUMP FIREDBACK BEFORE TODAY’S DEBATE,SENDING A SIX PAGE LETTER TOHOUSE SPEAKER NANCY PELOSIDENOUNCING THE ENTIRE PROCESS.BUT, ONE OF HIS COMMENTS IS NOTSITTING WELL WITH SOME INMASSACHUSETTS.THE PRESIDENT WROTE, "MORE DUEPROCESS WAS AFFORDED TO THOSEACCUSED IN THE SALEM WITCHTRIALS."THE MAYOR OF SALEM, WHO IS ADEMOCRAT, WAS QUICK TO RESPOND,SAYING, COMPARING THEIMPEACHMENT PROCEEDINGS TO THOSEFALSE TRIALS CENTURIES AGO IS ADANGEROUS MOVE.