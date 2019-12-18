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Trump equates impeachment process to Salem Witch Trials

Video Credit: WCVB - Duration: 01:04s - Published < > Embed
Trump equates impeachment process to Salem Witch Trials

Trump equates impeachment process to Salem Witch Trials

"More due process was afforded to those with the Salem witch trials," Trump says about impeachment process.
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Trump equates impeachment process to Salem Witch Trials

HAS THE HOUSE WITH ENOUGH VOTESTO IMPEACH PRESIDENT TRUMP LATERTODAY.RANDY: PRESIDENT TRUMP FIREDBACK BEFORE TODAY’S DEBATE,SENDING A SIX PAGE LETTER TOHOUSE SPEAKER NANCY PELOSIDENOUNCING THE ENTIRE PROCESS.BUT, ONE OF HIS COMMENTS IS NOTSITTING WELL WITH SOME INMASSACHUSETTS.THE PRESIDENT WROTE, "MORE DUEPROCESS WAS AFFORDED TO THOSEACCUSED IN THE SALEM WITCHTRIALS."THE MAYOR OF SALEM, WHO IS ADEMOCRAT, WAS QUICK TO RESPOND,SAYING, COMPARING THEIMPEACHMENT PROCEEDINGS TO THOSEFALSE TRIALS CENTURIES AGO IS ADANGEROUS MOVE.




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ketgorjestani

Kethevane Gorjestani It’s a day of letters. This one’s from @realDonaldTrump to @SpeakerPelosi where the President claims “More due proc… https://t.co/rHXOklmBYt 18 hours ago

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