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Bihar woman shot in the neck after filing assault case and more news | OneIndia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 04:08s - Published < > Embed
Bihar woman shot in the neck after filing assault case and more news | OneIndia News

Bihar woman shot in the neck after filing assault case and more news | OneIndia News

ODISHA CM NAVEEN PATNAIK BACKS AMENDED CITIZENSHIP LAW, BIHAR WOMAN SET ON FIRE AFTER RAPE ATTEMPT DIES, BIHAR WOMAN SHOT IN NECK 2 DAYS AFTER FILING RAPE CASE: COPS, NIRBHAYA CASE: SC REJECTS CONVICT'S REVIEW PLEA, SC DECLINES TO STAY CITIZENSHIP AMENDMENT ACT, CAA PROTEST: MAMATA BANERJEE HOLDS THIRD PROTEST MARCH, BS YEDIYURAPPA: CAA WILL BE IMPLEMENTED IN KARNATAKA, CAA PROTEST: NORMALCY RETURNS IN GUWAHATI , CHIDAMBARAM HITS BACK AT MODI OVER CAA CHALLENGE, SEELAMPUR VIOLENCE: SIX PEOPLE ARRESTED, 3 FIRs FILED AND OTHER NEWS
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Polamoni RamaKrishna Yadav పోలమోని రామకృష్ణ యాదవ్ RT @ndtvfeed: Bihar Woman Shot In Neck 2 Days After Filing Rape Case, Critical: Cops https://t.co/37RQUfaJPX 5 hours ago

Vivek94890637

Vivek RT @Vivek94890637: Bihar Woman Shot In Neck 2 Days After Filing Rape Case, Critical: Cops https://t.co/vDVe36xwNh 7 hours ago

Vivek94890637

Vivek Bihar Woman Shot In Neck 2 Days After Filing Rape Case, Critical: Cops https://t.co/vDVe36xwNh 7 hours ago

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OneIndia Bihar woman shot in the neck after filing assault case and more news https://t.co/arPI7mA2Vy 8 hours ago

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No Frill Bihar Woman Shot In Neck 2 Days After Filing Rape Case, Critical: Cops - NDTV "Beti ko pada kar kya karoge"#Modi 8 hours ago

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