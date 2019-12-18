Bihar woman shot in the neck after filing assault case and more news | OneIndia News
ODISHA CM NAVEEN PATNAIK BACKS AMENDED CITIZENSHIP LAW, BIHAR WOMAN SET ON FIRE AFTER RAPE ATTEMPT DIES, BIHAR WOMAN SHOT IN NECK 2 DAYS AFTER FILING RAPE CASE: COPS, NIRBHAYA CASE: SC REJECTS CONVICT'S REVIEW PLEA, SC DECLINES TO STAY CITIZENSHIP AMENDMENT ACT, CAA PROTEST: MAMATA BANERJEE HOLDS THIRD PROTEST MARCH, BS YEDIYURAPPA: CAA WILL BE IMPLEMENTED IN KARNATAKA, CAA PROTEST: NORMALCY RETURNS IN GUWAHATI , CHIDAMBARAM HITS BACK AT MODI OVER CAA CHALLENGE, SEELAMPUR VIOLENCE: SIX PEOPLE ARRESTED, 3 FIRs FILED AND OTHER NEWS