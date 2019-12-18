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Heartwarming Reunion for Dog Back with Owners After Their Six-Month Deployment

Video Credit: KFOR - Duration: 00:39s - Published < > Embed
Heartwarming Reunion for Dog Back with Owners After Their Six-Month Deployment

Heartwarming Reunion for Dog Back with Owners After Their Six-Month Deployment

Time away from home is always hard on military families, including four-legged family members.
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Heartwarming Reunion for Dog Back with Owners After Their Six-Month Deployment

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