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Fox 4 and Scripps Howard Foundation present check to Impact

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:51s - Published < > Embed
Fox 4 and Scripps Howard Foundation present check to Impact

Fox 4 and Scripps Howard Foundation present check to Impact

Fox 4 Morning News reporter Jessica Alpern and Fox 4's general manager Darryll Green presented a check for $1,000 to Impact.
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Fox 4 and Scripps Howard Foundation present check to Impact

SERVE NO PRISON TIME.HIS NEXTCOURT DATE IS FEBRUARY 8TH.

INLEHIGH ACRES RLF4IYC.FOX 4 AND THE SCRIPPS HOWARDFOUNDATION -- THAT’S THECHARITABLE ARM OF OUR PARENTCOMPANY...ARE DOING OUR PART TOGIVE BACK TO THOSE WHO HELP THECOMMUNITY.TODAY FOX FOUR MORNING NEWSREPORTER JESSICA ALPERN AND THESTATION’S GENERAL MANAGER DARRYLGREEN... PRESENTED A CHECK FOR1-THOUSAND-DOLLARS TO "IMPACT."THE ORGANIZATION PROVIDESSPECIALIZED EARLY CHILDHOODDEVELOPMENTAL EDUCATION FORSPECIAL NEEDS AND EXCEPTIONALSTUDENTS.THEY SERVE MORE THAN 200 KIDS INOUR COMMUNITY.Most of the kids, 90% in fact,will accomplish their goals andgo into regular classrooms as aresult of the services they’vereceived from ImpactIF YOU’D LIKE TO HELP "IMPACT"YOU CAN VISIT THEIR WEBSITE...IMPACT-FOR-KIDS DOT-ORGTHEY’RE ALSO ACCEPTING SENS




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