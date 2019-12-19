Chinese national arrested for loitering Mar-a-Lago club

CHINESE NATIONAL -- IS CHARGEDWITH*ILLEGALLY ENTERINGPRESIDENT TRUMP'S PRIVATE CLUB-- MAR- A-LAGO!
POLICE SAY56-YEAR- OLD "JING LU" WASASKED TO LEAVE BY SECURITY -THEN RETURNED TO TAKE PHOTOS.DETECTIVES TOOK HER INCUSTODY -- FOR LOITERING ANDPROWLING -- AND DETERMINED HERVISA HAD EXPIRED!
SHE'S BEINGHELD AT THE PALM BEACH COUNTYJAIL.
JUST A FEW WEEKS AGO -A SHANGHAI BUSINESSWOMAN WASCONVICTED OF BEING ATMAR-A-LAGO ILLEGALLY -- LASTMARCH.
THE CLUB WAS HOSTING AGALA FOR A CONSERVATIVE GROUPTONIGHT -- FEATURING DONALDTRUMP JUNIOR.
AND THE FIRSTFAMILY ..
IS EXPECTED TO SPENDTHE HOLIDAYS HERE -- ARRIVINGFRIDAY EVENING.
BACK TO YOU.A*QUICK COOL D