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Chinese national arrested for loitering Mar-a-Lago club

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:37s - Published < > Embed
Chinese national arrested for loitering Mar-a-Lago club

Chinese national arrested for loitering Mar-a-Lago club

A Chinese national is charged with illegally entering President Donald Trump's Mar-a-Lago club, the second time this year that has happened.
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Chinese national arrested for loitering Mar-a-Lago club

CHINESE NATIONAL -- IS CHARGEDWITH*ILLEGALLY ENTERINGPRESIDENT TRUMP'S PRIVATE CLUB-- MAR- A-LAGO!

POLICE SAY56-YEAR- OLD "JING LU" WASASKED TO LEAVE BY SECURITY -THEN RETURNED TO TAKE PHOTOS.DETECTIVES TOOK HER INCUSTODY -- FOR LOITERING ANDPROWLING -- AND DETERMINED HERVISA HAD EXPIRED!

SHE'S BEINGHELD AT THE PALM BEACH COUNTYJAIL.

JUST A FEW WEEKS AGO -A SHANGHAI BUSINESSWOMAN WASCONVICTED OF BEING ATMAR-A-LAGO ILLEGALLY -- LASTMARCH.

THE CLUB WAS HOSTING AGALA FOR A CONSERVATIVE GROUPTONIGHT -- FEATURING DONALDTRUMP JUNIOR.

AND THE FIRSTFAMILY ..

IS EXPECTED TO SPENDTHE HOLIDAYS HERE -- ARRIVINGFRIDAY EVENING.

BACK TO YOU.A*QUICK COOL D




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medic4unfl

Medic4unfl RT @Distinct_Words: Chinese national arrested for loitering Mar-a-Lago club https://t.co/c7FxbXz67m 3 hours ago

Distinct_Words

Distinct Words 😚🇺🇸 Chinese national arrested for loitering Mar-a-Lago club https://t.co/c7FxbXz67m 5 hours ago

gibby0816

HortzG You can't make this up: Chinese national arrested for loitering #MaraLago club #WinterWhiteHouse https://t.co/tWbkCFysYT 5 hours ago

VickiStanbury

Vicki Stanbury Meanwhile, in Florida @maddow Chinese national arrested for loitering Mar-a-Lago club https://t.co/j3HqtS9mVb 6 hours ago

ejaltmann

Erik J. Altmann Chinese national arrested for loitering at Mar-a-Lago club via ⁦@WPTV⁩ https://t.co/OK1aorWMjW 6 hours ago

PhotogEricP

🎥EricP_WPTV🎥 Chinese national, #JingLu arrested by ⁦⁦@PalmBeachPolice⁩ for loitering #MarALago club ⁦@MarALago⁩ ⁦… https://t.co/MafgwolTxF 6 hours ago

tinyhandspb

OneWomanStrong 🇺🇸🗽#NDLB2020 Ambassador #DemCast So the #Chinese have perhaps sent someone else to infiltrate #Maralago ahead of #Trump’s return on Friday. 🤫 Chine… https://t.co/6fztw2ltmP 6 hours ago

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