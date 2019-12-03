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Tornado victims bundle up

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Tornado victims bundle up

CASSANDRA LEE/RESIDENT: NOT YET.NO NOT YET.SCOTT SIMMONSL YOU HAVE YOURFINGERS CROSSED I BET?.CASSANDRA LEE/RESDIENT: FINGERS,TOES.CASSANDRA LEE WASWATCHING POWER RESTORATION CREWSFINALLY RESTORING ELECTRICITY TOHER PARENT'S STREET IN EDWARDS.CASSANDRA LEE/RESIDENT:MY DAD IS85 MY MON IS 73 IT IS DIFFICULTBUT WE ARE GOING TO GET THROUGHIT BECAUSE THAT IS WHAT WE DO.WEARE RESILIENT.IT HAS BEEN A MAJOR UNDERTAKINGFOR ATOWN WHERE MORE THAN 16 HOMESAND 11BUSINESSES SUFFERED MAJOR ORMODERATEDAMAGE.RESIDENTS BRAVED TUESDAY NIGHT'SCOLDWITHOUT ANY POWER...OR GAS.ANGELA TURNER/AMERICANRED CROSS: TODAY WE ARE IN THEASHCOT AREA TRYING TO CONNECTWITH FAMILIES TO DOSOME MOBILE FEEDING.

THEAMERICAN RED CROSS AND OTHERAGENCIES WERE IN THE EDWARDSAREA HELPINGRESIDENTS, AT THE VERY LEAST,SECURE THEIRHOMES AND ...START THE PROCESSOF GETTINGBACK ON THEIR FEET.SS 16 WAPT NEWS... MEMA IS REPORTING TONIGHT 62HOMES




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