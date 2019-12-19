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Little Italy residents voice concerns over one-way road

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 01:53s - Published < > Embed
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Little Italy residents voice concerns over one-way road

ARE UPSET OVER AROAD THAT WASCHANGED TO AONE-WAY IN 2012.SEVEN YEARSLATER, THEY'RESTILL VOICINGTHEIR CONCERNS.REPORTER PHILBERGMAN HASMORE ON WHYTHEY'RESOUNDING THEALARM ABOUT ATRAFFIC HAZARD.THE ROAD INQUESTION IS ASTRIP OF PIERCESTREET BETWEENSIXTH AND EIGHTHSTREET THAT ISONE-WAY TO THEEAST.RESIDENTS IN THENEIGHBORHOODSAY THE ROAD HADALWAYS BEENTWO-WAY UNTILTHE CITY CHANGEDIT IN 2012.THEY SAY EVERYDAY COUNTLESSCARS IGNORE THEONE-WAY SIGNSAND GO THEWRONG WAY,WHICH POSES ADANGER TO THOSEIN THE AREA.WE TALKED TOTODD PFITZER, THECITY ENGINEERWITH THE PUBLICWORKSDEPARTMENT...HESAID THE ONE-WAYROAD WAS PUT INPLACE AFTERRESIDENTS VOICEDCONCERNS OVERTRUCKS LEAVING ANEARBYDISTRIBUTIONCENTER ANDGOING TOO FASTDOWN THEIRSTREET.TRUCKS NOW HAVETO DRIVE AROUNDPIERCE AND TAKEPACIFIC TO LEAVETHE CENTER...THE CITY SAYS THEDETOUR HASWORKED."IT MAKESABSOLUTELY NOSENSE FOR THIS TOBE A ONE WAYROAD AND I THINKIT IS DANGEROUSBECAUSE MOSTPEOPLE IGNORE IT.IN THE LETTERDATED IN 2013THEY SAID THIS IS ADISASTER WAITINGTO HAPPENSOMEONE IS GOINGTO GET KILLED OUTHERE.THAT WAS IN 2013AND WE'RE STILLWAITING.THIS TYPE OF ATHING DOES NOTCAUSE ACCIDENTS.SPEEDING CAUSESACCIDENTS.TRUCKS THROUGH ANEIGHBORHOODARE VERYDANGEROUS.SOMETHING LIKETHIS DOES NOTCAUSE ACCIDENTS."PFITZER SAID IFNEIGHBORS HAVEAN ISSUE WITHDRIVERS GOINGTHE WRONG WAYCAUSE ACCIDENTS."PFITZER SAID IFNEIGHBORS HAVEAN ISSUE WITHDRIVERS GOINGTHE WRONG WAYTHEY SHOULDREACH OUT TO O-P-D.PFITZER SAYS IFTHE RESIDENTS ONPIERCE BETWEENSIXTH AND EIGHTHWANT THE ROADCHANGED TO TWOLANES ...THEYNEED 75-PERCENTOF THE RESIDENTSON THAT ROAD TOSIGN A PETITIONAGREEING TO THECHANGE.AS OF NOW, 75-PERCENT HAVEN'TSIGNED ON.REPORTING INSTUDIO, PHILBERGMAN, 3 NEWSNOW.THE MULTI-MILLION




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3NewsNow In 2012, the section of Pierce Street between 6th and 8th Street changed from a two-way road to one-way. https://t.co/Z48LkYPcoY 4 hours ago

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