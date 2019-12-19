Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Ramchandra Guha detained by police during CAA protest in Bengaluru | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 04:10s - Published < > Embed
Ramchandra Guha detained by police during CAA protest in Bengaluru | Oneindia News

Ramchandra Guha detained by police during CAA protest in Bengaluru | Oneindia News

CAA PROTEST: SEVERAL POLITICAL LEADERS DETAINED IN DELHI, CAA PROTEST: INTERNET SUSPENDED IN PARTS OF DELHI, CAA PROTEST: HUGE TRAFFIC IN SEVERAL PARTS OF DELHI-GURGAON, CAA PROTEST SPILLS ACROSS INDIA, PRIYANKA CHOPRA BREAKS SILENCE ON POLICE CRACKDOWN AT JAMIA & AMU, YOU WILL ALSO BE 'FIXED' SOON: MUMBAI BJP LEADER THREATENS KUNAL KAMRA, US PRESIDENT DONALD TRUMP IMPEACHED BY US HOUSE FOR ABUSE OF POWER AND OTHER NEWS
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

You Might Like


Tweets about this

bhhatsinghaa

ਗਰਵਿਤ ਸਾਹਣੀ🛡️ RT @subhash2908: Historian Ramchandra Guha was dragged by the police mid-interview as he was detained along with dozens in Bengaluru today… 29 minutes ago

rpcat

Roshan Cherian RT @ArunDev1: Historian Ramchandra Guha is among those who have been detained by Bengaluru police. #Section144 #CAAProtest 58 minutes ago

gr8india

!(ग्रेट इंडिया | عظیم بھارت) RT @ReallyGupta: Anti-CAA protests: Historian Ramchandra Guha, Yogendra Yadav detained by police Anti-CAA protests: Ramchandra Guha was de… 2 hours ago

AlokPradhan_

आलोक प्रधान RT @Drvinaystrong05: Historian, one of India's foremost intellectual Ramchandra Guha has been detained by Bangaluru Police for protesting p… 2 hours ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.