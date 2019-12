Carreteras congeladas causan accidente en condado de Shasta 2 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Carreteras congeladas causan accidente en condado de Shasta Según la patrulla de caminos del condado de Shasta, un conductor perdió control de su auto, y se desvió de la carretera Big Bend Road al norte de Jacks Lane. 0

Carreteras congeladas causan accidente en condado de Shasta Investigadores de la patrulla de caminos dicen que las condiciones de carretera heladas fueron un factor en un choque mortal en el condado de shasta esta mañana. Sucedio en la calle "big bend road" al norte de "jacks lane." La patrulla de caminos dice que el conductor, "jess baugher" perdio control de su auto, se desvio de la carretera y choco contra un arbol. El fue expulsado del autoóvil y murio. Los investigadores dicen que "baugher" no llevaba puesto el cintuón de seguridad. Ningun otro vehiculo fue involucrado en el choque.





