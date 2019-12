Arrestado por robar herramientas de construccin.

Arrestado por robar herramientas de construcción. 6 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Arrestado por robar herramientas de construcción. La patrulla de caminos en Redding arrestó a un hombre, por robo de herramientas de construcción. Los oficiales encontraron cerca de 20 mil dólares, en herramientas hurtadas en su casa. 0

shares ShareTweetSavePostSend Arrestado por robar herramientas de construcción. Esta tras las rejas luego que investigadores indicaron que el sospechoso, es responsable de iniciar una cadena de robos a establecimientos comerciales en redding. La patrulla de caminos arresto a jacob woodlery ayer mércoles. Al confiscar su casa, los investigadores encontraron alrededor de 20 mil ólares en herramientas de construccón. La patrulla de caminos indico que, estaban bajo la pista de "woolery" por robo en establecimientos comerciales en hayfork, redding y anderson. Y no fueron solamente las herramientas. Los investigadores capturaron a " woolery" con un autoóvil





You Might Like

Tweets about this