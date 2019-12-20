Amid anti-CAA protests, MHA official clarifies who is an Indian citizen | Oneindia News
Video Credit: Oneindia - Duration: 04:22s - Published < > Embed
Amid anti-CAA protests, MHA official clarifies who is an Indian citizen | Oneindia News
KULDEEP SENGAR GETS LIFE SENTENCE IN UNNAO CASE, PM SAYS NDA GOVT LAID FOUNDATION FOR $5 TRILLION ECONOMY, MAMATA TAKES U-TURN ON REFERENDUM REMARK, BHIM ARMY CHIEF ESCAPES DETENTION AS HE LEADS ANTI-CAA PROTEST, VIOLENT SCENES IN UP AGAIN DURING ANTI-CAA PROTESTS, ANAND MAHINDRA TO STEP DOWN FROM M&M GROUP FROM APRIL 1, 2020 AND MORE NEWS
#AntiCAAProtest #CitizenshipAmendmentAct