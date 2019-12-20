Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Friday afternoon forecast

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:39s - Published < > Embed
Friday afternoon forecastMeteorologist Glenn Glazer has your Friday afternoon forecast.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Friday afternoon forecast

GETTING RAINFALL.AND DELL GLADE WITH A FEW MORESHOWERS.VERY INTERESTING THINGS THATHAPPEN IN THE ATMOSPHERE AS WEWORK OUR WAY INTO THE WEEKEND.FOR ONE THING, WE KEEP THESEGUSTY WINDS IN PLACE AND THOSEBRING IN SHOWERS TODAY ANDTOMORROWBUT ON SUNDAY THIS AREA OF LOWPRESSURE DEVELOPS IN THE GULF OFMEXICO AND AS IT MOVES TOWARDFLORIDA IT THROWS A WHOLE BUNCHOF MOISTURE OUR WAY.OUR RAIN CHANCES GO FROM 40%TODAY TO 30% TOMORROW TO 80% ONSUNDAY.AS THE FLOW MOVES THROUGH ITSWEEPS ON BY AND A SECONDARYFRONT ON MONDAY INTO TUESDAYMORNING BUT THAT HELPS BRING INSOME DRIER AIR FOR TUESDAY,CHRISTMAS EVE DAY AND WEDNESDAY,CHRISTMAS DAY.SO SUNDAY HAS THE HIGHESTCHANCES FOR RAIN.I KNOW A LOT OF FOLKS HAVE PLANSFOR THE FIRST NIGHT OF HANUKKAHSUNDAY NIGHT.PLEASE BE CAREFUL AS YOU DRIVEAROUND THE AREA.IT'S GOING TO BE VERY SLICK ANDTHERE COULD BE QUITE A BIT OFRAINFALL AROUND AS WE GET TO THEEVENING HOURS.SO TEMPERATURES, LOW TO MID 70sTODAY FOR HIGHS.HERE COMES T SEVEN-DAYFORECAST.IT'S COMING.LOW TO MID 70s FOR HIGHS ANDTHEN TOMORROW MID TO UPPER 70sFOR HIGHS AND MID TO UPPER 70sON SUNDAY.COLD FRONT MOVES THROUGH SUNDAY.RAINFALL MOVES THROUGH.TEMPERATURES DROP SUNDAY NIGHT.50s AND LOW 60s.LOW 70s FOR HIGHS ON MONDAY.CLOUDS AROUND.A 20% CHANCE FOR RAIN AND THEDRIER AIR STARTS TO MOVE IN ONTUESDAY.LOW TO MID 70s ON TUESDAY ANDFOR CHRISTMAS DAY MID 70s WIT



Recent related news from verified sources

New York Weather: CBS2 12/20 Friday Afternoon Forecast

We're in for another cold one today, it just won't be quite as cold. Also, with high pressure...
CBS 2 - Published


You Might Like


Tweets about this

sdutKrier

Robert Krier RT @NWSSanDiego: Here are the forecast rain and snow totals for Wednesday through Friday. Locations above 4000 feet could experience a whit… 1 hour ago

JonesCountyEOC

Jones County EOC RT @NWSJacksonMS: Here is the forecast for 🎄Christmas week for the region. Expect near normal lows, with a warm up and above normal high te… 2 hours ago


Recent related videos from verified sources

Reporter Update: Ray Petelin - Afternoon Forecast 12/20 [Video]Reporter Update: Ray Petelin - Afternoon Forecast 12/20

KDKA Meteorologist Ray Petelin has the latest Pittsburgh area weather forecast for Friday, December 20.

Credit: KDKA CBS 2 Pittsburgh     Duration: 01:31Published

Meteorologist Meg McNamara Has Your Friday Afternoon Forecast [Video]Meteorologist Meg McNamara Has Your Friday Afternoon Forecast

A look at your Friday forecast plus ahead into the holiday weekend.

Credit: WJZ Baltimore     Duration: 01:36Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.