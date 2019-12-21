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President Trump arrives in Palm Beach County

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:03s - Published < > Embed
President Trump arrives in Palm Beach County

President Trump arrives in Palm Beach County

In the face of a growing impeachment controversy, President Donald Trump and First Lady Melania Trump arrived in South Florida on Friday night to spend the holidays at his Mar-a-Lago resort on Palm Beach.
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President Trump arrives in Palm Beach County

PRESIDENT DONALD TRUMP IS HEREIN SOUTH FLORIDA.AIR FORCE ONE TOUCHED DOWNJUST MOMENTS AGO AT PALM BEAINTERNATIONAL AIRPORT.PRESIDENT TRUMP MADE THE TRIPFROM JOINT BASE ANDREWS --WHERE HE SIGNED THE NATIONALDEFENSE AUTHORIZATION ACT,LAUNCHING THE SPACE FORCEMILITARY BRANCH.

TOMORROW THEPRESIDENT WILL DELIVER REMARKSAT THE TURNING POINT USASTUDENT ACTION SUMMIT IN WESTPALM BEACH.

ALL THIS AGAINSTTHE BACKDROP OF HIS PENDINGIMPEACHMENT TRIAL IN THE U.SSENATE.

REPUBLICANS WANT AQUICK TRIAL AND VOTE AND WITHTHE MAJORITY ASSURE THEPRESIDENT HE WON'T BECONVICTED OR REMOVED FROMOFFICE.

DEMOCRATS INSISTWITNESSES SHOULD BE CALLED BUTMAY NOT HAVE THE LEVERAGE TOMAKE TI HAPPEN.

AS FOR THESCENE HERE--PRESIDENT TRUMPAND THE FIRST FAMILY WILL THENSPEND THE HOLIDAYS AT MAR-A-LAGO ON PALM BEACH.

CLOSURESARE IN EFFECT AROUND THE"WINTER WHITE HOUSE".

NO ONEIS ALLOWED TO WALK OR DRIVEALONG SOUTH OCEAN BOULEVARD,FROM SOUTH COUNTY ROAD TOSOUTHERN BOULEVARD.

THOSECLOSURES WILL RUN THROUGHJANUARY 5TH.NO




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pbpost

The Palm Beach Post WATCH: President Trump arrives at Palm Beach International Airport on Air Force One for Christmas 2019 https://t.co/x4AbqwadG4 58 minutes ago

wpbf_todd

Todd McDermott 48 hours after impeachment, President Trump arrives in Palm Beach with family. More tonight on WPBF 25 News at 11 a… https://t.co/71rlfECyYu 3 hours ago

etweetter

TweetTweet For permanent retirement! ⁦@realDonaldTrump⁩ President Trump arrives in Palm Beach County https://t.co/DR8cqXIC5u 3 hours ago

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