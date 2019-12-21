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CAA protests: BJP to fight back 'misinformation' with facts | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 04:21s - Published < > Embed
CAA protests: BJP to fight back 'misinformation' with facts | Oneindia News

CAA protests: BJP to fight back 'misinformation' with facts | Oneindia News

CAA PROTESTS CONTINUE TO ROCK UP, CLASHES ERUPT IN RAMPUR, DELHI CAA PROTEST: 15 PEOPLE ARRESTED, BIHAR BANDH: RJD SUPPORTERS DISRUPT RAIL & ROAD TRAFFIC, BURN TYRES, LUCKNOW JOURNALIST OMAR RASHID: COP SAID HE WOULD TEAR OUT MY BEARD, FACTUALLY INACCURATE: INDIA ON MALAYSIA PM'S REMARK ON CITIZENSHIP LAW, GOVT OFFICIALS ON JAISHANKAR'S CANCELLED US MEET: WON'T BE PRESSURE, SHARAD PAWAR: WHY ALLOW MIGRANTS ONLY FROM PAK, BANGLADESH, AFGHANISTAN AND NOT SRI LANKAN TAMILS?

AND OTHER NEWS #CitizenshipLaw #AntiCAAProtest #BiharBandh #CAA_NRC_Protest
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