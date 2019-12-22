Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Tractor trailer crashes into Desert Inn and Restaurant in Yeehaw Junction

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:33s - Published < > Embed
Tractor trailer crashes into Desert Inn and Restaurant in Yeehaw Junction

Tractor trailer crashes into Desert Inn and Restaurant in Yeehaw Junction

A tractor trailer crashed into the historic Desert Inn and Restaurant in Yeehaw Junction early Sunday morning.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Tractor trailer crashes into Desert Inn and Restaurant in Yeehaw Junction

SEVERELY DAMAGED.

THIS, WHEN ATRACTOR TRAILER PLOWED THROUGHTHE HISTORIC DESERT INN ANDRESTAURANT IN YEEHAW JUNCTIONEARLY THIS MORNING.

WPTV NEWSCHANNEL 5'S LINNIE SUPALLJOINS NOW WITH MORE ON WHATHAPPENED - AND WHAT MIGHT LIAHEAD.

LINNIE.TANIA, IT'S PRETTY DEVASTATINGTO SEE WHAT'S LEFT OF THISLANDMARK& ABSOLUTELY&THEDESERT INN AND RESTAURANT HASBEEN A PART OF FLORIDA'SHISTORY FOR MORE THAN1-HUNDRED YEARS& IT SITS ATYEEHAW JUNCTION....A TURNPIKEMARKER BETWEEN SOUTH FLORIDAAND ORLANDO&FLORIDA HIGHWAY PATROL SAYSAROUND 3-15 THIS MORNING THEDRIVER OF A SEMI- TRUCK WASHAULING ORANGE JUICE&AND RANOFF THE ROAD SLAMMING RIGHTINTO THE HISTORIC INN& WESPOKE TO THE DRIVER MAREOCAWLEY OF CHICAGO HE SAYS ITWAS SO DARK HE COULDN'T SEETHE LANES&.AND DIDN'T EVENREALIZE HIS TRUCK VEERED OFF&THE inn closed last year SO NOONE WAS INSIDE&BUT WE SPOKE TOA PHOTOGRAPHER FROM VERO BEACHWHO DROVE THROUGH YEEHAWJUNCTION SHORTLY AFTER THECRASH& HIS PICTURES ARE SOCOMPELLING THAT THEY'VE BEENSHARED ON SOCAIL MEDIA MORETHAN 62-HUNDRED TIMES.

["..."THE DESERT INN DATES BACK TOTHE LATE 18-80'S& AND WAADDED TO THE NATIONAL REGISTEROF HISTORIC PLACES 15 YEARSAGO.

ILINNIE SUPALL, WPTVNEWSCHANNEL 5 BACK TO YOU




You Might Like


Tweets about this

TimesDan

Dan Sullivan RT @craigtimes: Sad news, #Florida: A semi ran off the road in Yeehaw Junction and crashed into the Desert Inn, the historic bar & bordello… 9 minutes ago

dgmac10

Daniel McCormick RT @ByJoshFiallo: A piece of old-Florida history was destroyed today. I’m still upset with myself for not stopping the last time I passed… 18 minutes ago

tonyp2121

T💀NY RT @WPTV: Tractor trailer crashes into Desert Inn and Restaurant in Yeehaw Junction https://t.co/SWdHyyeIpR https://t.co/prtcMn99gX 33 minutes ago

Yretciva

Enaid Yretciva Tractor trailer crashes into Historic Desert Inn and Restaurant in Yeehaw Junction FLORIDA!! https://t.co/1nbRSzW8cB 43 minutes ago

SupaTerryRules

🎄 Merry Terry 🎅🏼 Tractor trailer crashes into Desert Inn and Restaurant in Yeehaw Junction https://t.co/ogHbk0nq43 53 minutes ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.