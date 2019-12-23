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Record number of people driving this holiday

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:25s - Published < > Embed
Record number of people driving this holidayRecord number of people driving this holiday
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Record number of people driving this holiday

DESTINATIONSN-B-C 26'S ABIGAILHANTKE IS LIVE INGREEN BAY..WITH HOW THISCOULD IMPACT YOURDRIVE-TIMES...ABIGAIL?REGINA, TRIPLE A-EXPECTS A RECORDBREAKING YEAR FORHOW MANY PEOPLEARE GOING TO BE ONTHE ROADS OVER THENEXT FEW DAYS....WHILE GREEN BAYWILL NOT SEE ASMUCH TRAFFIC ASCHICAGO OR MAYBEMILWAUKEE, IT STILLMEANS, PATIENCECOULD BE KEY IFYOU'RE HEADING OUTOF TOWN.TRIPLE A SAYSTHEY'RE EXPECTINGDRIVE TIMES TOTRIPLE A SAYSTHEY'RE EXPECTINGDRIVE TIMES TODOUBLE IN MAJORCITIES....INCLUDINGCHICAGO, IF ANYONEIS TAKING THE 3-HOUR DRIVE FROMGREEN BAY.THIS IS THE MOSTTHAT PEOPLE WILL BETRAVELING ONRECORD IN ALMOSTTHE LAST 20- YEARS....BUT DRIVERS IN OURAREA, HAVEN'TSEEMED TO NOTICE,AND DON'T SEEM TOOWORRIED.36.26 its a lot lighter.

Tobe honest with you comingfrom Chicago there's a tonmore traffic than here.

Butit seems like it's a lotlighter34.50 I have not and Icommute a lot.

It seems alittle busier than normal.

Itseems a little calmer thisyear in my opinionTHE WORST DAY FORDELAYS IS STILLTHE WORST DAY FORDELAYS IS STILLAHEAD.....THAT'SEXPECTED TO BEDECEMEBER 26TH-...THE DAY AFTERCHRISTMAS.WITH SO MANYPEOPLE DRIVING, WETALKED TO LOCALSABOUT HOW THEYPASS THE TIME INTRAFFIC....WE'LL TELLYOU WHAT THEY SAIDCOMING UP AT TEN.LIVE IN GREEN BAY,ABIGAIL HANTKE,NBC26.




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newsobserver

The News & Observer A record number of people will be traveling during this year’s holiday season, AAA says. Do you plan to be among th… https://t.co/bAbxRdMVZc 9 hours ago

TheHerald_Sun

Durham Herald-Sun A record number of people will be traveling during this year’s holiday season, AAA says. Do you plan to be among th… https://t.co/p6mQz7vUQe 1 day ago

MericourtF

Mericourt Folie RT @gigglybear1982: @reed_indeed_98 @latimes I would prefer if California didnt import millions of people each year driving down wages and… 6 days ago

gigglybear1982

Giggly Bear @reed_indeed_98 @latimes I would prefer if California didnt import millions of people each year driving down wages… https://t.co/D2bVEpy25F 6 days ago

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