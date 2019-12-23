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12th Scam of Christmas

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:07s - Published < > Embed
12th Scam of Christmas12th Scam of Christmas
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12th Scam of Christmas

IF YOU'RE LOOKING FOR A WAY TOD━ STRESS AROUND THE HOLIDAYS━ THIS POPULAR GIFT IDEACOULD HELP YOU CHILL A BIT.BUT WATCH OUT FOR ━━DPRODUCTS THAT ARE LABELEDINCORRECTLY.

━━D CLAIMS ARETHE 12TH SCAM OF CHRISTMAS.C━━D COMES FROM THE CANNABISPLANT..

BUT UNLIKE ━━C..WON'T GET YOU HIGH.

IT'S NOWFOUND IN PRODUCTS THAT HAVEBEEN USED TO TREAT ANXIETY ASWELL AS PAIN RELIEF.

BUT IFYOU'RE LOOKING TO TRY IT OUTOR GIFT IT TO SOMEONE━CONSUMER REPORTS IS WARNINGABOUT ━ ━D OILS THATADVERTISE HAVING A HIGHERPERCENTAGE OF ━ ━D THANWHAT'S IN THE PRODUCT.

THEYRECOMMEND LOOKING FORCOMPANIES IN STATES THAT HAVELEGALIZED RECREATIONAL ANDMEDICAL USE OF CANNABIS SINTHEY TEND TO HAVE STRICTERSTANDARDS.

AND BE CAUTIOUS OFCOMPANIES CLAIMING THEIRPRODUCTS CAN HEAL OR CURECERTAIN AILMENTS.

THE ━━C ISCRACKING DOWN ON ━━D SELLERSMAKING HEALT━ RELATED CLAIMSWITHOUT HAVING THE SCIENCE ORRESEARCH TO BACK IT UP.

ANDTHIS IS JUST ONE OF 12 POPULARSCAMS WE SEE AROUND THEHOLIDAYS..

TO LEARN ABOUT THEOTHERS..

CHECK OUT WMAR 2 NEWSDOT COM SLASH MATTER FMALL




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Tweets about this

KnightWMAR

Megan Knight COMING UP: We'll air @mal_sofastaii's 11th scam of Christmas and at 6:45a we will have the 12th and final scam!… https://t.co/L0MwtPhJGR 5 hours ago

igorrelaunched

@TallestAmericanIgor FOR FUTURE NOTICE: DO NOT PURCHASE GIFT CARDS FROM @AMCTheatres. I ordered a gift card for a #Christmas present on… https://t.co/t0s8z0vdj2 5 days ago

12th_Mann

Justice for ALL ⭐⭐⭐ RT @RepAndyBiggsAZ: New Jersey Congressman Jeff Van Drew has consistently criticized the Democrats’ impeachment scam. Democrat leadership r… 5 days ago

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