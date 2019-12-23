Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Business discounts for bus riders

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published < > Embed
Business discounts for bus riders

Business discounts for bus riders

The Regional Transportation Commission has launched a new initiative hoping to get folks on buses and to incentivize them to check out local businesses.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Business discounts for bus riders

IT CATERS TO SHOPS ALONG THESAHARA EXPRESS ROUTE...OFFERINGDEALS TO SOME OF THE HAIRSALONS AND RESTARAUNTS FORRIDERS WHO MAKE A STOP ALONGTHE ROUTE."A LOT OF THESE PLACES HERE INTHE STRIP MALLS, THERE'S SOTHERE"THE RTC SAYS NEARLY A DOZENBUSINESSES ALONG SAHARA HAVEPARTNERED UP OFFERING DEALS FORTHOSE WHO CHOSE TO RIDE.THE ROUTE SPANS ABOUT 14 MILESFROM WEST TO EAST TRAVELINGBETWEEN DOWNTOWN SUMMERLIN TOLAMB BOULEVARDWE HAVE FULL LIST OF WHO ISPARTICIPATING AS WELL ASINFORMATION ON A FREE 24 RIDEALONG PASS... ON KTNV DOT COM.TO SEE THE FULL LIST GO TO KTNVDOT COM.HEADED TO THE STRIP FOR SOME




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.