Alpine Motel tenants credit maintenance worker for saving lives

AFTER A DEADY FIRESATURDAY.BUT MULTIPLE TENANTS SAY...THEY ARE LUCKY TO BE ALIVE....AFTER A MAINTENANCE WORKERSACRIFICED HIS OWN LIFE TO SAVETHEIRS!13 ACTION NEWS REPORTER JEREMYCHEN IS LIVE WITH MORE ON WHOHE WAS.TODD, CARLA ALL OF THE TENANTSI SPOKE WITH WERE TALKINGABOUT- DON BENNETT AND THEY SAYHE DIED TRYING TO SAVE THE VERYPEOPLE HE HELPED."HE SAVED A LOT.HE SAVED A LOT OF LIVES ATLEAST.100 PERCENT." THE TENANTS FROMTHE ALPINE MOTEL APARTMENTSREMEMBERING- THE EFFORTS OF DONBENNETT, THE MAINTENANCEWORKER FOR THE BUILDING.MULTIPLE TENANTS IDENTIFIED HIMTHROUGH THIS PHOTO ON A PUBLICFACEBOOK POST."DON WAS ONE OF THE MAIN PEOPLETRYING TO BUST DOORS OPEN,KICK DOORS OPEN, PULL PEOPLEOUT OF THEIR ROOMS." DURINGTHE FIRE SATURDAY MORNING- THEYSAY BENNETT WORKED WITH OTHERSAND GOT PEOPLE OUT THE WINDOWS-AS SMOKE FILLED THE BUILDING."HE'S A HERO IN MY BOOK.JUST LIKE I SAVED SOME OF THEWOMEN AND CHILDREN, HE SAVEDEVERYBODY." THE FIRE KILLEDSIX PEOPLE AND LEFT 13 OTHERSINJURED- AND MULTIPLE TENANTSSAY BENNETT DIED WHILE TRYINGTO PRY OPEN THE BACK DOOR OPEN."HE GOT CAUGHT IN THE SMOKEINHALATION SO BAD THAT HECOULDN'T BREATHE." TENANTSREMEMBERED HIM AS A SOMEONEALWAYS WENT ABOVE AND BEYOND-TO HELP WITH WHATEVER ISSUETHEY MAY HAVE."THERE HAVE BEEN TIMES WHEN WEDIDN'T HAVE A TV IN OUR ROOM.HE GAVE US HIS TV." HISSELFLESSNESS REASONATED WITHTHEM- AND THEY ARE STILL INSHOCK "IT'S SOMETHING WE ALLGOT TO GO THROUGH WE ALL GOT TOGO THROUGH RIGHT NOW.I'M PUZZLED ABOUT EVERYTHING,BUT I LOVED THE GUY MAN.HE WAS A COOL DUDE."FIRE OFFICIALS IT WILL BE QUITEA WHILE BEFORE ANYONE WILL BELET BACKINTO THE BUILDING- TO GETANYTHING THAT WAS LEFT BEHIND.JEREMY CHEN 13 ACTION NEWS.AND THIS MORNING AN ASSISTANCECENTER OPENED UP FOR THEVICTIMS OF TH