Berny McClellan gets 45 years for shooting at officer

17-POUNDS.THEY’RE EXPECTED BACK IN COURTON JAUARY 7TH.A BONITA SPRINGS MAN WHO TRIEDTO KILL A FORT MYERS POLICEOFFICER WILL SPEND THE NEXT45-YEARS IN PRISON.’BERNY MCCLELLAN’ WAS CONVICTEDLAST WEEK OF ATTEMPTED SECONDDEGREE MURDER.
THIS STEMS FROM A20-17 SHOOTING ON M-L-KBOULEVARD.POLICE SAY MCCLELLAN WAS WITH AGROUP OF PEOPLE, WHO SPED OFFDURING A TRAFFIC STOP... ANDTHEN SLAMMED INTO ANOTHER CAR.HE GOT OUT AND BEGAN SHOOTING ATPOLICE.THIS ISN’T MCCLELLAN’S FIRSTARREST.IN 20-16... HE PLEADED GUILTY TOONE COUNT OF THEFT IN LEECOUNTY.HE GOT PROBATION FOR THAT.HE WAS ALSO ARRESTED IN OCTO