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Berny McClellan gets 45 years for shooting at officer

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:38s - Published < > Embed
Berny McClellan gets 45 years for shooting at officer

Berny McClellan gets 45 years for shooting at officer

Police say McClellan was with a group of people who sped off during a traffic stop.

When his vehicle slammed into another car, he got out and began shooting at police.
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Berny McClellan gets 45 years for shooting at officer

17-POUNDS.THEY’RE EXPECTED BACK IN COURTON JAUARY 7TH.A BONITA SPRINGS MAN WHO TRIEDTO KILL A FORT MYERS POLICEOFFICER WILL SPEND THE NEXT45-YEARS IN PRISON.’BERNY MCCLELLAN’ WAS CONVICTEDLAST WEEK OF ATTEMPTED SECONDDEGREE MURDER.

THIS STEMS FROM A20-17 SHOOTING ON M-L-KBOULEVARD.POLICE SAY MCCLELLAN WAS WITH AGROUP OF PEOPLE, WHO SPED OFFDURING A TRAFFIC STOP... ANDTHEN SLAMMED INTO ANOTHER CAR.HE GOT OUT AND BEGAN SHOOTING ATPOLICE.THIS ISN’T MCCLELLAN’S FIRSTARREST.IN 20-16... HE PLEADED GUILTY TOONE COUNT OF THEFT IN LEECOUNTY.HE GOT PROBATION FOR THAT.HE WAS ALSO ARRESTED IN OCTO




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