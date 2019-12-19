Last-minute holiday shopping rush

HOLIDAY GIFT BEFORE CHRISTMASDAY.WPTV NEWS-CHANNEL 5SUPALL IS LIVE AT PALM BEACHOUTLET OFF PALM BEACH LAKESBOULEVARD& LINNIE - HOW ARTHE CROWDS?WEFLOW OF TRAFFIC THROUGHOUT THEDAY& BUT THE STORES AREEXPECTING THAT LAST MINUTEPUSH TO REALLY RAMP UP BEFIREDOORS CLOSE AT 6<<THE COUNTDOWN TO CHRISTMASIS ON& CREATING A SHOPPINGFRENZY AT THE PALM BEACHOUTLET& SOT THE NATIONALRETAIL FEDERATION SAYS ABOUTHALF OF AMERICANS WAITED UNTTHIS WEEK TO BUY THEIR GIFTS&PALM BEACH PARADISE HAS SEENTHE UPTICK FIRSTHAND... SOTMAKING SURE EVERYONE ON THELIST IS COVERED.
BUT TSEASON OF GIVING DOESN'T STOPHERE.
SOT PKG END