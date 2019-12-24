Christmas Eve brings heartbreak for family of school bus crash victim

A DAY FILLED WITH JOY ANDMEMORIES FOR A FAMILY IN WESTPALM BEACH, BUT THIS YEAR THEHOLIDAYS ARE FILLED WITHHEARTBREAK.NATASHA DWYER WAS SET TO TURN16 TODAY...BUT THE TEEN DIEDLAST WEEK AFTER BEING HIT BY ASCHOOL BUS.WPTV NEWSCHANNEL 5s RYANHUGHES IS LIVE TONIGHT WITH HOWLOVED ONCES ARE MAKING SURENATASHA IS NEVER FORGOTTEN.NATASHAPLANS TO CELEBRATE HER SWEET16 WITH A MOTHER DAUGHTERDINNER.
AND TODAY IS ALSONATASHABIRTHDAY... BUT THROUGH THISPAINFUL TIME...THETHOUGHTFULNESS OF FRIENDS ANDTHE COMMUNITY IS PROVIDINGSOME COMFORT.<<