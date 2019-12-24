Global  

Celebrating 10 Years of Trusted News Discovery		One News Page
> >

Christmas Eve brings heartbreak for family of school bus crash victim

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:37s - Published < > Embed
Christmas Eve brings heartbreak for family of school bus crash victim

Christmas Eve brings heartbreak for family of school bus crash victim

For Natasha's family, Christmas will never be the same again.

The teen was hit and killed by a school bus last week while walking to her bus stop.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Christmas Eve brings heartbreak for family of school bus crash victim

A DAY FILLED WITH JOY ANDMEMORIES FOR A FAMILY IN WESTPALM BEACH, BUT THIS YEAR THEHOLIDAYS ARE FILLED WITHHEARTBREAK.NATASHA DWYER WAS SET TO TURN16 TODAY...BUT THE TEEN DIEDLAST WEEK AFTER BEING HIT BY ASCHOOL BUS.WPTV NEWSCHANNEL 5s RYANHUGHES IS LIVE TONIGHT WITH HOWLOVED ONCES ARE MAKING SURENATASHA IS NEVER FORGOTTEN.NATASHAPLANS TO CELEBRATE HER SWEET16 WITH A MOTHER DAUGHTERDINNER.

AND TODAY IS ALSONATASHABIRTHDAY... BUT THROUGH THISPAINFUL TIME...THETHOUGHTFULNESS OF FRIENDS ANDTHE COMMUNITY IS PROVIDINGSOME COMFORT.<<




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Memorial gathering for girl killed by school bus [Video]Memorial gathering for girl killed by school bus

Family members gather to remember Natasha Dwyer, who was killed by a school bus in West Palm Beach 10 days ago.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:42Published

Victim in Semitrailer Crash Keeps Christmas Tradition of Giving Car to Family in Need [Video]Victim in Semitrailer Crash Keeps Christmas Tradition of Giving Car to Family in Need

A man hit by a semi-truck while riding his motorcycle has not let the injuries and recovery change a Christmas tradition of his.

Credit: KSTU     Duration: 01:16Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2019 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.