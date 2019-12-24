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BFD delivers christmas joy

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:55s - Published < > Embed
BFD delivers christmas joyBFD delivers christmas joy
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BFD delivers christmas joy

PROGRAM.THE 33RD ANNUAL EVENT VISITSSEVERAL DIFFERENTORGANIZATIONS THROUGHOUT THECITY -- TO WISH A 'MERRYCHRISTMAS TO LOCAL GIRLS ANDBOYS.FIREFIGHTERS AND THEIR FAMILIESGATHERING ATSTATION ONE DOWNTOWN TO LOAD UPA HOLIDAY FIREENGINE..

SO TO SPEAK..

A TRUCKFILLED WITH GOODIES.THE CARAVAN WILL MAKE SEVERALSTOPS ALONG THE WAY..INCLUDING LOCAL HOSPITALS.SOT -ALSO TODAY..

THE ELVES WILL STOPAT THE ALLIANCE AGAINST FAMILYVIOLENCE..

BUILDING BLOCKS..

THEJAMISON CENTER..AND THE HOMELESS SHELTER.AND..

COURTESY OF NORAD..

YOU'RELOOKING AT THE




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