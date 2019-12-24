BFD delivers christmas joy

PROGRAM.THE 33RD ANNUAL EVENT VISITSSEVERAL DIFFERENTORGANIZATIONS THROUGHOUT THECITY -- TO WISH A 'MERRYCHRISTMAS TO LOCAL GIRLS ANDBOYS.FIREFIGHTERS AND THEIR FAMILIESGATHERING ATSTATION ONE DOWNTOWN TO LOAD UPA HOLIDAY FIREENGINE..
SO TO SPEAK..
A TRUCKFILLED WITH GOODIES.THE CARAVAN WILL MAKE SEVERALSTOPS ALONG THE WAY..INCLUDING LOCAL HOSPITALS.SOT -ALSO TODAY..
THE ELVES WILL STOPAT THE ALLIANCE AGAINST FAMILYVIOLENCE..
BUILDING BLOCKS..
THEJAMISON CENTER..AND THE HOMELESS SHELTER.AND..
COURTESY OF NORAD..
YOU'RELOOKING AT THE