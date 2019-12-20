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Thick fog on Christmas Day in Northeast Wisconsin

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 00:53s - Published < > Embed
Thick fog on Christmas Day in Northeast Wisconsin

Thick fog on Christmas Day in Northeast Wisconsin

Visibility continues to be an issue on the roads as a thick fog rolled in for Christmas Day.
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Thick fog on Christmas Day in Northeast Wisconsin

VISIBILITY CONTINUESTO BE AN ISSUE ONTHE ROADS...THIS VIDEO IS FROM AFEW HOURSAGO...AND THE FOGAGAIN, EXPECTED TOLINGER UNTILTOMORROW....LOCALS SAY THEYHAVEN'T SEEN FOGLIKE THIS SINCESPRING....53 ITS BAD.

YOU CAN'TSEE MAYBE A HALF AMILE IN FRONT OF YOU.LUCKILY IM NOTDRIVING.37 TURN ON YOURHEADLIGHTS.

IVE SEENA LOT OF PPL COMINGDOWN HERE THAT DIDNOT HAVE THEIRLIGHTS ON.

YOUCOULDN'T SEE THEMSEVERAL FLIGHTSWERE ALSOCANCELED THISMORNING FROMCHICAGO INTO AUSTINSTRAUBEL BECAUSEOF THE WEATHER....AS THE FOGCONTINUES, AREMINDER,TOMORROW IS ALSOGOING TO BE THEBUSIEST TIMES FORTRAVELING!TRIPLE A- PREDICTINGTHURSDAYAFTERNOON TO BETHE WORST TIME FORIT....LOCAL POLICE ASKINGDRIVERS TO KEEP ITSAFE WHEN HEADINGHOME...IN CENTRAL




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