shares ShareTweetSavePostSend Tres personas murieron por choque mortal en la carretera 99 Personas murieron en un choque, en la carretera 99 cerca de red bluff este fin de semana...incluyen do 2 niños. Las autoridades dicen que un honda estaba conduciendo en la carretera 99 hacia el norte, cerca de la avenida 62. Esto sucedio alrededor del medioía el ábado. El conductor se desvó hacia el carril de sentido contrario y choó de frente con un camón semirremolque. Haía dos adultos y dos niños en el autoóvil, los niños fueron pronunciados muertos en la escena. Los adultos, "brayden frazier y "eva davies" fueron trasladados a enloe medical center, con heridas graves. "frazier" muró el ía de hoy, "davies" continua en condiciones cíticas. Las autoridades dicen que todaía no saben si drogas o alcohol fueron factores. La patrulla de caminos todaía esá investigando el choque. ###





