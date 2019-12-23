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Lights of Christmas campaign brings joy to people across Northeast Wisconsin

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 02:39s - Published < > Embed
Lights of Christmas campaign brings joy to people across Northeast Wisconsin

Lights of Christmas campaign brings joy to people across Northeast Wisconsin

Hundreds of people across Northeast Wisconsin are having a merry Christmas because of a program called Lights of Christmas.

Q90FM, a local nonprofit radio station, teams up with local police departments to raise funds and donate gift cards to neighbors in need.
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Lights of Christmas campaign brings joy to people across Northeast Wisconsin

CHRISTMASPROGRAM" IN 20-16.THEY TEAM-UP WITHLOCAL POLICEDEPARTMENTS TOFUNDRAISE..

ANDTHEN DONATE "GIFTCARDS" TO OUR"NEIGHBORS INNEED.""MONICA ROWE"..

ASINGLE MOTHER WITHTHREE CHILDREN..RECENTLY GOT AKNOCK ON HER DOOR.MONICA ROWE --(9:20:03) I WAS LIKE, IWASN'T EXPECTINGANYBODY.

(9:20:05) ANDI LOOKED OUTSIDE ANDTHERE WAS A COP ANDI WAS LIKE OH NO(9:20:08)OFFICER SANTIAGO --(9:30:25) "A LOT OFTIMES WE HAVE A LOTOF NEGATIVECONTACTS WITHPEOPLE AND (9:30:28)THIS IS JUST A NICEWAY OF GIVING BACK."(9:30:29)ONE OF SAMUELSANTIAGO'S FELLOWOFFICERS ON THENEENAH POLICEFORCE... HANDEDMONICA..

THISCHRISTMAS CARD.IT HAD THREE "GIFTCARDS" INSIDE..WORTH 150-DOLLARSTO FESTIVAL FOODS..KWIK TRIP..

ANDWALMART.MONICA ROWE --(9:20:41) I WAS JUSTSHOCKED (9:20:42) HEJUST SAID WE WANTEDYOU TO HAVE THESEGIFT CARDS (9:20:45)MERRY CHRISTMAS(9:20:46) AND I WASDEFINITELY NOTEXPECTING THAT ATALL (9:20:50)OFFICER SANTIAGO --(9:31:12) WE GET MIXEDREACTIOINS, (9:31:12)SOME PEOPLE ARECONFUSED , THEY'RENOT USED TO SEEINGAN OFFICER COME TOTHEIR DOOR SIMPLY TOGIVE THEM SOMETHING(9:31:18) THEY'REEXPECTING US TO GIVEBAD NEWS ORSOMETHING LIKE THAT(9:31:20) SO IT'S KINDOF COOL TO CHANGETHE PERCEPTION(9:31:22) OF LAWENFORCEMENT(9:31:24)MONICA..

USED THEGIFT CARDS TO BUYDIAPERS..

FOOD..

ANDOTHER ESSENTIALS.MONICA ROWE --(9:21:24) I USUALLYWORK 7 DAYS A WEEKJUST BECAUSE I NEEDTHE OVERTIME (9:21:30)SO IT'S REALLY NICENOT TO HAVE AS MUCHPRESSURE (9:21:35)LIKE THAT'S $150 IDON'T HAVE TO WORRYABOUT ANYMORE(9:21:39) SO IT'SPRETTY NICE." (9:21:40)THIS YEAR..

THE"LIGHTS OFCHRISTMAS"PROGRAM RAISED70-THOUSANDDOLLARS IN "GIFTSCARDS"..

TO SHAREAMONG 25NORTHEASTWISCONSIN POLICEDEPARTMENTS.OFFICER SANTIAGO..KEEPS THEM IN HIS"SQUAD CAR"..

TOGIVE-OUT WHEN HECOMES ACROSSSOMEONE WHOCOULD USE AHELPING HAND.OFFICER SANTIAGO --(9:30:49) "YOU STOP INA TRAFFIC STOP(9:30:51) OR SOMEBODYWHO'S HAVING A HARDTIME PAYING FOR GAS IMEAN (9:30:54) AMILLION AND ONEDIFFERENT THINGSTHAT WERE ABLE TOHELP THEM OUT(9:30:57)KATIECONNELLCOMMUNITYOUTREACH DIR.

Q90FM-- (19:48:18) "WE JUSTWANT PEOPLE TO FEELRECOGNIZED.

THEY'REA GREAT PART OF OURCOMMUNITY AND WEJUST WANT THEM TOFEEL ENCOURAGED."(19:48:23)OFFICER SANTIAGO --(9:32:12) "A LOT OFTIMES THE PEOPLEWHO NEED HELP THEMOST DON'T WANT TOSAY IT (9:32:15) SO TOBE ABLE TO HELPTHOSE PEOPLE ISWHAT IT'S WORTH,WHAT IT'S ABOUT."(9:32:19)SANTIAGO SAYS..IT'S THE REASON HEGOT INTO LAWENFORCEMENT IN THEFIRST PLACE.OFFICER SANTIAGO --(9:31:56) "CHRISTMAS ISA TIME OF GIVING ANDIF WE CAN HELPPEOPLE WHO NEED IT ,THAT'S WHAT WE'REHERE FOR." (9:32:01)MONICA ROWE --(9:22:54) "I GOT THECARDS AND I CRIEDLIKE, IT JUST MEANS ALOT (9:23:01) THANKYOU." (9:23:02)IF YOU'D LIKE TOLEARN MORE ABOUTTHE "LIGHTS OFCHRISTMAS"PROGRAM..

AND ITSSPECIALFUNDRAISINGEVENTS..

GO TO N-B-C26 DOT COM..

ANDCLICK ON THIS STORY.STACYENGEBRETSON..NBC26.MERRY CHRISTMAS,EVERYONE IM




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